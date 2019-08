Sjaman Durek Verrett seier han har vorte drapstrua

innenriks

I eit intervju med The Sunday Times nyleg fortalde Verret at han hadde vorte utsett for rasisme etter at han og prinsesse Märtha erklærte at dei var eit par. I eit nytt intervju med Dagbladet seier sjamanen at han òg har fått drapstruslar.

– Dei fleste truslane eg får, kjem i meldingsform. Det er folk som skriv: «Du fortjener å bli drept fordi du er i et forhold med prinsessen» og «Du bør passe deg, fordi noen kommer til å tilintetgjøre deg». Eg får òg meldingar om at «hvit og svart ikke hører sammen», og så vidare, seier Verret til avisa.

– Eg er ikkje bekymra. Eg fokuserer på kjærleik, familie, venner og det å leve eit godt liv, seier Verret.

Han seier truslane ikkje er melde til politiet, men at han har diskutert dei med Märtha Louise som har vern av livvaktene til Den kongelege politieskorte. Oslo politidistrikt har ikkje svart på spørsmål rundt sikkerheita til prinsessa, skriv avisa.

– Prinsesse Märtha Louise har livvakter, noko som er nødvendig når ho er i Noreg, men det har ikkje noko med meg å gjere. Dei sørger for at ho er trygg, seier Verrett.

