Solberg meiner kommunane må dele æra for klimakutt med regjeringa

– Det er bra at utsleppa går ned i fleire norske byar. I Oslo går utsleppa ned på grunn av mellom anna fleire e-bilar, utbygging av kollektivtransport og mindre bruk av oljefyring. Her trur eg nok regjeringa og kommunane må dele æra for klimakutta, skriv statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg i ein e-post til NTB.

Under ein tale på sommarleiren til AUF på Utøya fredag, trekte Støre fram tal frå Miljødirektoratet som viste at kommunar med ein ordførar frå Arbeidarpartiet har kutta utsleppa 50 prosent meir enn der Høgre har hatt ordføraren.

Støre skrytte spesielt av Oslo og Bergen, som har kutta utsleppa med høvesvis 16 og 11 prosent frå 2015 til 2017. No vil han gjere klima til ei vinnarsak for Ap i kommunevalet.

Erna Solberg meiner ein må jobbe både nasjonalt, lokalt og internasjonalt for å få ned utsleppa.

– Då må det bli billegare å opptre miljøvennleg og dyrare å forureine. Vi skal kutte utsleppa, ikkje stoppe utviklinga.

