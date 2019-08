Trøndelag Ap tonar ned valkampen til etter gravferda

innenriks

– Når vi seier at vi vil ha ein rolegare valkamp, så handlar det først og fremst om agitasjon og konfliktlinjer. Vi kjem til å vere til stades, og det er viktig at folk ser kvarandre i partiet vårt, seier stortingspolitikar Ingvild Kjerkol for Ap i Trøndelag til avisa.

Torsdag stoppa Arbeidarpartiet nasjonalt all valkamp, medan fylkespartiet varsla ein dempa valkamp inntil vidare.

Fredag morgon var det ei markering ved rådhuset i Malvik etter ulykka kor tilsette, politikarar og pårørande etter den avdøde Ap-ordføraren var samla.

Kjærasteparet Ingrid Aune (33) og Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43) døydde etter at fritidsbåten dei sat i, hamna på eit skjer utanfor Namsos natt til torsdag. Evensen vart erklært død ved tilkomme til sjukehuset, medan politiet torsdag ettermiddag opplyste at også Aune var død.

(©NPK)