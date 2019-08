Bustadprisane gjekk ned med 0,7 prosent i juli etter sesongkorreksjonar

innenriks

Nominelt fall prisane med 1,1 prosent i juli, som normalt er ein månad med låg aktivitet i eigedomsmarknaden. Den svake utviklinga i juli må bli sett på som ein korreksjon etter ei prisutvikling på forsommaren som var sterkare enn venta, meiner administrerande direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Han ventar at prisutviklinga blir korrigert opp i august, men poengterer uansett at den underliggande trenden i bustad marknaden er moderat prisvekst.

Svakt til å vere juli

Dette ei svak utvikling, sjølv til å vere juli. Det er det ingen tvil om. Men utviklinga følgjer to sterke månader, i mai og juli. Då er det ikkje spesielt overraskande at det kjem ein korreksjon, sa Dreyer då han presenterte Eiendom Norges månadlege prisstatistikk måndag formiddag.

Bustadprisane er no 1,6 prosent høgare enn for eit år sidan. Så langt i år har prisane stige med 4 prosent på landsbasis. Sidan prisane normalt fell i andre halvår, anslår Eiendom Norge at prisveksten endar på 3 prosent.

Mest opp på Romerike

Sterkast sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Romerike med ein oppgang 0,6 prosent. Svakast sesongkorrigert prisutvikling hadde Fredrikstad/Sarpsborg med ein nedgang på 1,3 prosent.

– I juli har det som normalt vore store regionale forskjellar i prisutviklinga, men vi ventar at desse vil bli korrigerte i august. Det er svært små forskjellar i den underliggande pristrenden rundt om i landet, noko som blir illustrert av at tolvmånadersveksten i dei seks største byane alle er moderat i kombinasjon med stor aktivitet, avsluttar Dreyer.

Sterkast tolvmånadersvekst hadde Bodø med 4,5 prosent, medan Drammen hadde den svakaste veksten, med ein nedgang på 0,8 prosent.