Frp vil stoppe sykkelsatsing i Oslo – MDG meiner Frp set liv i fare

Stortingsrepresentant Christian-Tybring-Gjedde (Frp) angrip sykkelsatsinga til det raudgrøne byrådet i Oslo, som mellom anna inneber å fjerne 2.500 parkeringsplassar i sentrum.

– Folk flest er ikkje dei som syklar, dette her er eliten. Det er ein elitistisk politikk, og det er ein politikk som blir ført som folk ikkje kjenner seg igjen i. Det er ein politikk som vi ønsker å stoppe i Oslo Frp, seier Tybring Gjedde til TV 2 og Nettavisen.

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG) reagerer på at Frp no går til kamp mot sykkelsatsinga.

– Når Frp vil stoppe sykkelsatsing i Oslo set dei liv i fare. Barna oppfattar ikkje like lett bilar i høg fart, og mange foreldre er redde for å la barna sine sykle eller gå åleine. Eg seier til Frp: Vi har ingen barn å miste i Oslo. Barna fortener trygge skulevegar og ei tryggare framtid med rein luft og mindre klimautslepp, seier Berg til NTB.

Utspelet frå Tybring-Gjedde om at sykkelsatsinga er elitistisk, meiner ho er parodisk. Ho poengterer at Frp-politikaren sit i sentralstyret i regjeringspartiet og bur på vestkanten i Oslo.

