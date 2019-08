Gruveselskap skal vinne ut kol i 20 nye år på Svalbard

innenriks

Gruve 7 vart skild ut i eit eige selskap frå Store Norske Spitsbergen Grubekompani i 2018, og av rekneskapen til Store Norske Gruvedrift går det fram at dei hadde ei omsetning på 155 millionar kroner i fjor. Driftsresultatet enda på 10 millionar kroner i pluss, skriv Finansavisen.

I årsmeldinga skriv selskapet at dei «legger til rette for å kunne levere kull frå gruva i ytterlegare 20 år, i tråd med behovet frå Longyearbyen Energiverk», skriv avisa. Gruva sysselsette i underkant av 50 personar i fjor.

I tillegg til å drifte Gruve 7, driv Store Norske Gruvedrift òg med utleige av personell til andre selskap i konsernet og utleige av gruveutstyr.

Stortinget bestemte hausten 2017 at Store Norske Spitsbergen Grubekompani skulle avslutte gruveaktiviteten i Svea og Lunckefjell. Oppryddinga er no i gang. Parallelt vart det grunna Longyearbyens Energivers behov for tilførsel av kol bestemt at drifta av Gruve 7 skulle halde fram til den er tømd, skriv Finansavisen.

Store Norske Spitsbergen Grubekompani hadde i 2017 eit underskot på 2,5 milliardar kroner. I 2018 enda årsresultatet på rundt 26,9 millionar kroner.

(©NPK)