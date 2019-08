KrF vil gi kommunar vetorett i vindkraftsaker

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte til Bergens Tidende laurdag at regjeringa enno ikkje har tatt stilling til kva dei vil gjere med den nasjonale ramma for utbygging av vindkraft og opna for at den omstridde planen ikkje blir noko av.

Regjeringspartnar Kjell Ingolf Ropstad går lenger enn regjeringssjefen og meiner han bør leggast bort.

– Vi tar til orde for å skrote den nasjonale vindkraftplanen, og gi kommunane vetorett, seier KrF-leiaren til Fædrelandsvennen.

Ropstad meiner at dersom kommunane ikkje vil ha vindkraftverk, må regjeringa lytte til dei.

– Vindkraft på land kan vere ei stor belasting og eit stort inngrep i eit lokalsamfunn, seier barne- og familieministeren.

– Fleire ønsker å seie ja

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) la i april fram eit nasjonalt rammeverk for vindkraftutbygging på land. 98 kommunar har areal innanfor dei 13 områda som er peikt ut som veleigna for vindkraft på land i nasjonal ramme.

Sidan Olje- og energidepartementet la forslaget ut på høyring i april, har 17 kommunar svart. Alle ber om at område i kommunen deira blir haldne utanfor planane.

Ropstad seier at det er riktig å bygge vindkraft i kommunar der utbygginga har lokal støtte og ikkje er miljøfiendtleg.

– Det er nok av kommunar som har sagt ja, og fleire ønsker å seie ja. No aukar dessutan lønnsemda i vindkraft, og eg meiner tida er inne for å sjå på ei løysing der vertskommunar blir betre kompensert for å gi frå seg areal, seier han.

Mot vetorett

I juni stemte eit stortingsfleirtal for å ikkje gi kommunane rett til å setje ned foten for vindkraftanlegg. Forslaget om lokal vetorett kom frå Senterpartiet og MDG då energikomiteen behandla eit SV-forslag om eigarskap og skatt på vindkraft.

Arbeidarpartiet, Høgre, Frp, KrF og Venstre meinte derimot at det per i dag ikkje er nokon døme på at staten har gitt konsesjon mot viljen til lokale styresmakter og grunneigarar.

Dei fire regjeringspartia og Arbeidarpartiet skreiv likevel i merknadene sine at dersom eit kommunestyre seier nei, skal dette framleis tilleggast svært stor vekt i konsesjonsprosessen.

(©NPK)