Mogleg forskingsjuks ved Haldenreaktoren blir granska

innenriks

Mistanken dreier seg om mogleg endring av forskingsresultat i prosjekt ved Haldenreaktoren, opplyser administrerande direktør Nils Morten Huseby i Institutt for energiteknikk (IFE).

Hendinga har ikkje ført til fare for helse, miljø eller tryggleik i Halden, men Huseby kan ikkje sjå bort frå at hendinga har vore skadeleg for andre land.

– Men vi kan ikkje på noverande tidspunkt seie at dette har vore tilfelle, det er for tidleg å seie. Vi må ha ein nærare dialog med kundane for å kunne seie noko om konsekvensane av dette, seier han til NTB.

IFE har sett i gang ekstern gransking. Prosjekta det gjeld, er sluttført for fleire år sidan.

– Alvorleg brot

Direktoratet for strålevern og atomsikkerheit og Nærings- og fiskeridepartementet er varsla om hendinga, til liks med kundar og styresmakter i aktuelle land.

Av omsyn til granskinga kan Huseby ikkje seie kva for andre land dette dreier seg om.

IFE forklarer forholdet som eit mogleg alvorleg brot på anerkjente forskingsetiske normer. Dei har rapportert saka til Dei nasjonale forskingsetiske komiteane og Granskingsutvalet i samsvar med Forskingsetikklova.

Varsel frå tilsette

Instituttet vart varsla av tilsette. Huseby vil ikkje seie om enkeltpersonar er under gransking eller kor mange som eventuelt er involvert.

Han understrekar at dei ser alvorleg på hendinga.

– Uavhengig av konsekvensane er all form for vitskapleg juks fullstendig uakseptabelt, seier han.

IFES styre vedtok i juni i 2018 å legge ned verksemda ved Haldenreaktoren.

Reaktoren har vore i drift sidan 1967 og er brukt av forskarar nasjonalt og internasjonalt innan fysikk, materiale, kreftmedisin og fornybar energi, og dessutan atomnedrustning.

(©NPK)