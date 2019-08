Omstridt bomstasjon ved Kongsberg blir flytta

innenriks

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) kunngjorde avgjerda då han besøkte området måndag. Plasseringa av E134-bomstasjonen blir åtte kilometer vest for der den opphavleg var planlagt. Dei siste månadene har lokalbefolkninga engasjert seg for å få den flytta.

– For denne regjeringa er det viktig å redusere bompengebelastinga for folk. Vi har derfor bestemt å flytte bommen som lokalbefolkninga i Kongsberg meiner rammer ein del av innbyggarane unødvendig hardt, seier samferdselsministeren.

Den planlagde bomstasjon på fylkesveg 286 blir ikkje etablerte no. Etter eitt års drift av den nye vegen skal Statens vegvesen gjere ei evaluering av økonomien i prosjektet og dei trafikkmessige konsekvensane av å ikkje ha bom på vegen.

– Vi ønsker ikkje at innbyggarane på Meheia skal bli usosialt ramma ved bygginga av eit viktig vegprosjekt. Eg ønsker ikkje at folk skal måtte passere ein bomring kvar dag når dei skal i barnehagen, kjøpe mjølk og brød eller følgje barna til fotballtrening. Denne plasseringa er såpass uheldig at eg har valt å flytte han, seier Dale.

