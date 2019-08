Søk etter sakna mann i 50-åra blir tatt opp att i Jølstravatnet

innenriks

Mannen vart meld sakna etter eit jordskred over fylkesveg 451 ved Årnes i Jølster kommune tysdag førre veke.

Måndag tar politiet opp att det organiserte søket med miniubåt og mannskap, og då vil det òg bli leita under vatn i Jølstravatnet.

Laurdag vart det funne bilrestar i overflatesøket som vart gjort av frivillige i Jølstravatnet. Innsatsleiar i politiet Øystein Russenes opplyste til NRK at dei trur nokre av delane kan komme frå bilen til den sakna mannen. Om lag 60 frivillige deltok i kvar av dei to rundane med søk laurdag, koordinert av brannvesenet i Jølster.

Også søndag vart det gjort søk i Jølstravatnet. Frivillige i 20 båtar frå tettstadene Vassenden og Ski deltok i strand- og overflatesøk. I motsetning til laurdag var søket på søndag snevra inn til der raset gjekk, skriv Bergens Tidende.

Avisa har tidlegare omtalt at skredet ved Jølstravatnet kan ha tatt bilen til den antatt omkomne mannen ned til 100 meters djup.

Sunnfjord-lensmann Dag Fiske har opplyst til avisa at jordskredet over fylkesveg 451 har hatt enorme dimensjonar under vatn. Ifølgje oseanografiske undersøkingar var rastunga rundt 200 meter brei, og stoppar på 100 meters djup, ifølgje lensmannen.

Fredag vart det gjort kartleggingssøk, overflatesøk og strandsøk med mannskap i båtar i området i Jølstravatnet der bilen vart tatt av jordras.

