Tørkesommaren i fjor fører til kjøttmangel for slakteri

innenriks

I veke 30 hadde kjøttprodusenten Fatland ein nedgang på 70 prosent i slakt av norsk kjøtt samanlikna med same veke i 2018, ifølgje Nationen.

I veke 29 var det 40 prosent nedgang.

– Denne veka fekk ei av daglegvarekjedene ikkje nok kjøtt, og måtte avlyse ein planlagt kjøttdeigkampanje. Vi har gitt beskjed til nokon av kundane våre at vi berre kan levere halvparten av det som var lova, seier konsernsjef Terje Wester i Fatland AS.

Fatland er ein av Noregs største private kjøttbedrifter.

I fjor slakta dei tre gonger meir enn normalt i nokon av sommarvekene. Mangel på fôr på grunn av tørkekrisa førte til at mange dyr måtte bli slakta. No er situasjonen annleis.

– Vi har hatt god tilgang på norsk råstoff hittil i år, men no har det snudd brått. Det er mykje mindre norsk kjøtt enn både i fjor og året før på denne tida, seier Wester.

Tørkekrisa har mykje av skulda, men Wester meiner at det òg blir lagt for mykje storfekjøtt på Norturas reguleringslager i ein periode, slik at er det altfor lite kjøtt nokre veker seinare.

– Vi må bli flinkare til å planlegge saman, veke for veke for å unngå dagens situasjon, seier konsernsjefen.

(©NPK)