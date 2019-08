Regjeringa knust av gatelag

innenriks

Det var arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) som i juni utfordra gatelagfotballen til kamp. Dei tok imot utfordringa og Fotballstiftinga, som organiserer gatelaga, svarte med å invitere regjeringa til kamp mot Fredrikstad FKs gatelag på Ullevaal stadion.

Før kampen torsdag kveld sa statsminister Erna Solberg (H) til TV 2 at ho var mest spent på kor mange regjeringsmedlemmer som ville komme seg heilskinna gjennom kampen.

Gatelaget frå Fredrikstad var langt betre enn Solbergs statsrådar, noko resultatet òg tyder på. Medan Fredrikstad FK scora sju gonger, scora Erna Solbergs statsrådar null mål, og det heile enda med eit svidande tap for regjeringa.

Det har i samband med kampen ikkje komme meldingar om skadar blant statsrådane.

Fredrikstad FKs gatelag er Noregs beste lag for rusavhengige. Gatelaga i fotball er eit lågterskeltilbod for og med rusavhengige som har mål om få eit betre liv med mindre rus. Tilbodet er mellom to og tre gonger i veka, inkludert måltid og arbeidsretta oppfølging.

