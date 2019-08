Småbrukarlagsleiar: Folk vil neppe ha graut kvar dag

innenriks

Torsdag presenterte FNs klimapanel (IPCC) ein ny rapport om korleis landbruk og anna arealbruk påverkar klimaet – og blir påverka når klimaet endrar seg.

I rapporten blir det mellom anna vist til dei store utsleppa av klimagassen metan frå husdyr, og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) er blant dei som meiner vi må kutte kjøttforbruket.

Generalsekretær Olaf Godli i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har ikkje lese rapporten, men seier til NTB at konklusjonen ikkje er uventa. Han meiner vi først og fremst må tenke gjennom kva norsk landbruk og matproduksjon er.

– Ein kan ikkje nødvendigvis overføre eit kosthald frå tropiske strøk til Noreg. Det er store forskjellar verda over, og vi et stort sett det vi har hatt moglegheit til å dyrke og produsere sjølve, seier Godli.

– Ei radikal omlegging i retning av plantebaserte produkt vil medføre auka import med mindre forbrukarane vil auke inntaket av potetar, havre, bygg, kålrot og andre grønsaker som trivst her.

– Folk vil neppe ha graut kvar dag

Både rapporten til IPCC og andre har påpeika at meir plantekost vil bidra til mindre utslepp frå kjøttproduksjonen.

– Det er greitt å argumentere med ein reduksjon i inntaket av husdyrprodukt, men det vil innebere ein langt større import av mat til Noreg fordi vi ikkje er sjølvforsynte med planteartar, seier Olaf Godli.

Han seier at vi er i ein alvorleg situasjon som tilseier at vi må reagere raskt for å møte klimautfordringane. Men at vi ikkje er i stand til å vinne ut nye plantesortar som kan erstatte animalske produkt fort nok.

– Å utvikle ein ny kveitesort som er tilpassa norske dyrkingsforhold – som også er under endring – vil ta 15 til 20 år. Og har vi tid til å eksperimentere med det, då?

– Det er for så vidt riktig at det er mogleg å dyrke meir planteprodukt, men forbrukarane ønsker noko anna enn det forfedrane våre ønskte. Å ete graut to-tre gonger om dagen hadde ikkje folk akseptert i dag.

Bøndene vil fôre med norsk gras

Både NOAH og Fremtiden i våre hender meiner at det norske landbruket må gjere seg mindre avhengig av importert soya til dyr- og fiskefôr. Det er Norsk Bonde- og Småbrukarlag samd i, men generalsekretær Olaf Godli meiner bruken er knytt til lønnsemda i jordbruket.

– Vi ønsker å produsere norsk kjøtt på det fôrgrunnlaget vi har – nemleg gras. Men i dag er vi avhengig av importert kraftfôr fordi norske forbrukarar stiller krav om rimeleg mat, som igjen fører til at produksjonen må effektiviserast, seier Godli.

Han seier at norske bønder framover vil jobbe med å auke bindinga av karbon i jorda og viser til klimaavtalen dei i vår inngjekk med regjeringa. Der forpliktar dei seg til å kutte 5 millionar tonn klimagassar fram mot 2030.

Til VG seier generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, at det viktigaste Noreg kan gjere er å ta vare på dei gode jordressursane.

– Klimatilpassing av matproduksjon har vorte ein viktigare del av norsk landbrukspolitikk. Likevel, vi som er bønder i Noreg, veit inderleg godt at klimautsleppa våre er låge i forhold til i andre land, seier Hjørnegard.

