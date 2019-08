Spesialeininga håper å få obduksjonsrapport frå Jaren over helga

innenriks

Spesialeininga håper å få rapporten over helga, opplyser etterforskingsleiar Helle Gulseth til NTB. Dei får rapporten i posten på grunn av mangel på gode krypterte løysingar.

– Det tar naturleg nok noko tid, og vi kjem ikkje til å gå ut med nokon konkrete opplysningar før vi har fått verifisert opplysningar frå obduksjonsrapporten, seier Gulseth.

Ho opplyser at spesialeininga no etterforskar og kartlegg gangen i det som hendte under den åtte timar lange politiaksjonen som enda med at ein mann i midten av 60-åra vart skoten og drepen av politiet måndag.

Hendinga skjedde då politiet skulle ta kontakt med mannen, som er busett i Movegen på Jaren, etter ei oppfordring om å hjelpe helse for ein velferdssjekk av mannen.

Naboar i området har forklart til Dagbladet at dei høyrde fleire skot i samband med politiaksjonen. Etterforskingsleiaren kan ikkje kommentere dette og seier det er noko av det Spesialeininga skal undersøke under etterforskinga.

