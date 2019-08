Byrådet vil gjere Oslo til den første utsleppsfrie storbyen i verda

innenriks

Målet er at klimagassutsleppa skal bli kutta med 95 prosent innan 2030.

Blant tiltaka vil vere å redusere trafikken i Oslo og at alle køyretøy skal vere utan klimautslepp. Byen skal fase ut all bruk av fossil diesel på bygge- og anleggsplassar, og dessutan legge til rette for meir klimavennleg forbruk, mindre avfall og utsleppsfri avfallsforbrenning.

– Dette er den mest ambisiøse klimastrategien for nokon storby i verda. Saman med Oslos innbyggarar og næringsliv vil vi i dei neste 11 åra jobbe for å fjerne dei siste kjeldene til klimagassutslepp i byen. Sånn gjer vi Oslo til ein endå betre by å bu, jobbe, leve og investere i, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap).

Strategien baserer seg òg på ei satsing på å utvide kollektivtilbodet i byen, bygging av ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum, og dessutan å utvide motorvegane som går inn til byen.

Byrådet ønsker at gang, sykkel og kollektivtrafikk skal vere førsteval for folk som ferdast i hovudstaden, og målet er å redusere biltrafikken med ein tredel innan 2030.

