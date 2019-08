Fædrelandsvennen: Nokas-ranar sikta for innførsel av over hundre kilo hasj

innenriks

Mannen vart framstilt for varetektsfengsling fredag klokka 9, skriv avisa.

– Han er enno ikkje avhøyrd, så han har heller ikkje tatt stilling til siktinga, seier forsvararen til mannen, advokat Sigurd Klomsæt, til TV 2.

To andre personar er òg sikta i saka. Nokas-ranaren er sikta for innførsel av over hundre kilo hasj, etter det Fædrelandsvennen erfarer. Den sikta mannen samtykte til fengsling.

Mannen vart dømd til ei lengre fengselsstraff for å ha deltatt i Nokas-ranet, og ifølgje TV 2 er han i den seinare tida vorte dømd til fleire års fengsel for narkotikakriminalitet.

Teljesentralen Nokas i Stavanger sentrum vart rana 5. april 2004. Ranarane fekk med seg eit utbytte på 57,4 millionar kroner – noko som gjer det til det største ranet i noregshistoria.

Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland vart drepen under ranet. 15 menn vart dømde for å ha vore med på eller medverka til ranet. David Toska, som av retten vart utpeika som hjernen bak ranet, vart dømt til 18 års fengsel.

(©NPK)