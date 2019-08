Faren til terrorsikta takkar for kondolansar frå moskeen

innenriks

Faren til den sikta, som også er stefaren til den drepne 17-åringen, har fått utnemnt Vibeke Hein Bæra som bistandsadvokat.

Familien, ved mora til den avdøde og faren til sikta, er gjort kjent med at leiar i Islamsk Råd Noreg, Abdirahman Diriye, kondolerte dei pårørande i ei fråsegn.

Dette synest familien var svært hyggeleg, og dei set stor pris på det, opplyser Bæra, som formidlar vidare denne fråsegna frå familien:

«Vår familie vil takke det islamske miljøet for omtanken som er vist. Familien uttrykkjer sterk avstand frå hendinga utført av eitt av våre familiemedlemmer og som har ramma oss så sterkt. Vi er letta over det avgrensa omfanget det likevel fekk for dei som oppheldt seg i moskeen. Å bygge bruer og gjensidig respekt følast som det einaste rette for oss.»

(©NPK)