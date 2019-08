Farenivået heva til oransje ved Veslemannen

innenriks

Bakgrunnen er at det har komme opp mot 20 millimeter nedbør det siste døgnet, som har gitt auka rørsler i fjellpartiet. Det blir venta at regnet vil halde fram ut tysdag, opplyser NVE.

Rørslene er no på rundt 60 til 90 millimeter per døgn i øvre og midtre del og 15 til 25 millimeter per døgn i nedre del.

Fjellpartiet Veslemannen viser raskare respons på nedbør i år, som tyder på dårleg stabilitet.

Farenivået for Veslemannen vart oppjustert til raudt 19. juli. Då vart bebuarane evakuert for 14. gong.

Veslemannen er ein relativt liten, men svært aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen.

(©NPK)