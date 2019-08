innenriks

Advokaten opplyser til NTB at politiet måndag formiddag stadfestar at siktinga mot klienten hennar blir utvida. Ho understrekar at mannen ikkje erkjenner straffskuld.

Politiet har førebels ikkje stadfesta opplysningane om at siktinga blir utvida, men varslar at det vil komme ny informasjon seinare måndag formiddag.

Tidlegare lydde siktinga på drap og drapsforsøk.