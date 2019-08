Isaksen vil greie ut verknadene til formuesskatten

innenriks

– Mange norske næringslivsaktørar, gründerar og eigarar av små og mellomstore bedrifter meiner at formuesskatten har negative sider, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker no å sjå nærare på korleis formuesskatten påverkar små og mellomstore bedrifter og eigarane deira. Bakgrunnen for utgreiinga er tilbakemeldingar om at bedrifter må betale utbytte til eigarane sine, for at desse skal kunne betale formuesskatt.

– Dette kan føre til utflytting og påverke sparing og investeringar i Noreg. Ein kan òg tenke at formuesskatten hindrar etablering av nokon typar selskap i Noreg, seier Isaksen

