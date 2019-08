Medelevar ved folkehøgskule var bekymra for Manshaus

innenriks

Ifølgje TV 2 gjekk 21-åringen på folkehøgskulen frå august i fjor til mai i år, og fleire elevar skal ha meint at han forandra seg mykje under skuleåret. Nokre av dei skal ha vorte sjokkerte over haldningane til mannen.

Til VG, som først omtalte saka, fortel ei kvinne som gjekk på folkehøgskulen, at Manshaus byrja å uttrykkje innvandrings- og kvinnefiendtlege haldningar i diskusjonar med medelevar, i tillegg til at han vurderte å melde seg inn i ein nynazistisk organisasjon.

Overfor TV 2 stadfestar Dorthe Birch, dagleg leiar ved Informasjonskontoret for Folkehøgskulen, at det kom fleire bekymringsmeldingar til skulen. Ho ønsker ikkje å gå nærare inn på innhaldet.

– Det kom nokre tilbakemeldingar om eleven undervegs, men det kjem mange tilbakemeldingar på elevar gjennom eit år. Når ein bur på ein folkehøgskule, er det mange samtalar både elevane seg imellom, og med lærarar, seier ho.

Skuleleiinga oppfatta ifølgje Birch ikkje at bekymringsmeldingane var av ein slik karakter at skulen tok kontakt med politiet eller andre utanforståande.

