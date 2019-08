No startar arbeidet med KrFs likeverdsreform

innenriks

– Målet er å gjere det enklare for familiar som har barn med behov for samansette tenester, seier statsminister Erna Solberg (H).

Leiarane for dei fire regjeringspartia Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti markerte starten for arbeidet med reforma under eit felles arrangement under Arendalsveka måndag.

– Det er eit veldig ambisiøst mål – eit samfunn som har bruk for og plass til alle, og som er tydeleg på at ein skal kunne delta saman med alle andre. Derfor krev dette store grep, seier KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

– Det vil vere lovfesting av rettar som gjer at du skal få dei oppfylt, legg han til.

Likeverdsreforma var eitt av KrFs store gjennomslag under regjeringsforhandlingane på Granavollen i januar. Reforma skal sikre at barn med behov for samansette tenester får samanhengande og gode tenester, får vere sjef i eige liv, ha ein meiningsfull kvardag og oppleve ivaretaking og inkludering som pårørande.

– Foreldre må få bruke tida si på å vere foreldre i staden for å kjempe mot systemet, seier Frp-leiar Siv Jensen.

Reforma skal bli lagt fram for Stortinget i 2021, men delar av han vil bli presentert undervegs.

(©NPK)