Regjeringa foreslår mobbelov for barnehagar

innenriks

Forslaget til ny mobbelov for barnehagane blir sende ut på høyring måndag, opplyser Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

– Målet vårt er at det nye regelverket skal bidra til skape gode og trygge kvardagar for barna i barnehagane. No vil vi lovfeste at barnehagane skal ha nulltoleranse mot mobbing som til dømes erting, plaging eller gjentatt utestenging frå leik, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Ifølgje departementet viser forsking at 8 og 12 prosent av barnehagebarna opplever mobbing i form av til dømes gjentatt utestenging frå leik.

Regjeringa vil gjere det tydeleg kva barnehagane må gjere dersom barn ikkje opplever kvardagen i barnehagen som trygg. I tillegg skal ein forsterke det førebyggande arbeidet mot mobbing.

– Alle barn må lære empati og korleis ein tar vare på kvarandre. Barnehagane må jobbe førebyggande og systematisk for å skape eit trygt og godt miljø, seier Sanner.

Lova vil òg stille krav til kommunen som barnehagestyresmakt.

Høyringsfristen går ut 13. november, og regjeringa planlegg å komme med eit forslag til Stortinget våren 2020.

