Siktinga etter moskéskytinga er utvida til òg å gjelde terrorhandling

innenriks

Dermed er han no sikta for drap og terrorhandling, etter først å ha vore sikta for drap og drapsforsøk. Han er sikta for å ha drepe den 17 år gamle stesøstera hans, som laurdag vart funnen død i bustaden dei to delte.

Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, opplyser til NTB at 21-åringen ikkje erkjenner straffskuld.

Politiet seier at fengslingsmøtet vil finne stad måndag klokka 13. Påtalemakta krev lukka dører av omsyn til fare for bevisøydelegging, då Manshaus til no har valt å ikkje avleggje forklaring.

Påtalemakta ber om fire veker med varetektsfengsling med full isolasjon, medieforbod og brev- og besøksforbod.