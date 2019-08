Siv Jensen avventande til handlingsplan mot muslimhat

innenriks

– Nei, det har vi ikkje gjort, stadfestar partileiar Siv Jensen overfor NTB.

– Spørsmålet er om vi treng endå ein handlingsplan, eller om det vi treng, er å sørge for at vi har gode nok tiltak og verkemiddel som også treffer godt på muslimhets og muslimhat, held ho fram.

Jensen ser ikkje for seg at forslaget om ein eigen handlingsplan mot muslimhat skal bli ei vanskeleg sak for Frp.

Det er uansett tiltaka som er viktigast, ikkje handlingsplanane i seg sjølv, held ho fast på.

– Vi har mange handlingsplanar som eigentleg dekker opp dette allereie. Det viktigaste er at arbeidet mot det har fullt trykk.

