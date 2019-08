Solberg åtvarar småkommunar som blir ståande åleine

innenriks

– Mange område der det ikkje har vorte endringar i kommunestrukturen, risikerer no å miste aktivitet, både for innbyggarane og næringsliv, seier Solberg.

Ho møtte måndag pressa under opningsdagen av Arendalsveka.

– Endringa som formelt trer i kraft frå årsskiftet, kjem til å påverke alle kommunane, ikkje berre dei som slår seg saman, understrekar statsministeren.

– Kommunereforma må derfor halde fram ved at kommunane må setje spørsmålsteikn ved om måte dei er organisert møter utfordringane dei vil få i framtida.

Ikkje meir tvangsbruk

9. september er det kommune- og fylkestingsval i Noreg, som frå årsskiftet har 356 kommunar.

Kommunereforma inneber at 119 kommunar blir til 47 nye, og at nesten éin av tre innbyggarar får ein ny kommune.

Kommunereforma har skapt mykje støy undervegs. Men ifølgje Solberg har dei kommunane som har slått seg saman, no posisjonert seg med å tilby større faglege utfordringar og moglegheiter for arbeidssøkarar.

Ho fryktar det kjem til å skje ein forskyving i Kommune-Noreg, der kommunar som blir verande små og blir ståande åleine, vil sakke akterut målt mot større og sterkare kommunar.

Auka bruk av tvang er likevel ikkje på bordet.

– Det er fordi vi har vedtatt at det skal vere frivillig. Alle politikarane lokalt må svare på kvifor dei har gjort vala sine.

Brexit-uro

Statsministeren går òg i rette med påstandar om svak kommuneøkonomi og viser til ein gjennomsnittleg årleg prosentvis realvekst i dei frie inntektene til kommunesektoren i åra 2013–2018 på 1,7 prosent.

Dessutan er no berre ti norske kommunar på den såkalla Robek-lista, som inneber at dei må bli administrert av staten.

I eit breitt disponert foredrag i Arendal kunne Erna Solberg legge fram den eine plansjen etter den andre som viser at norsk økonomi går så det suser. Det viser seg mellom anna gjennom ein markert oppgang i sysselsetjinga over heile landet, og ei registrert arbeidsløyse som i dei fleste fylka er lågare enn på same tid i fjor.

– I praksis betyr det at det mange stader er mangel på arbeidskraft og mangel på den typen kompetanse bedriftene treng, seier Solberg.

Ansvarlege lønnsoppgjer og svakare krone har dessutan betra konkurranseevna til norske bedrifter kraftig. For augneblinken kjem dei største utfordringane for norsk økonomi utanfrå, i form av ein stadig meir tilspissa handelskonflikt mellom USA og Kina og utsiktene til ein brexit utan avtale.

– Ein brexit utan avtale verkar no dessverre meir sannsynleg enn det vi har sett tidlegare, sa Solberg.

(©NPK)