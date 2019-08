Solberg open for handlingsplan mot islamofobi

innenriks

Solberg understreka at regjeringa «jobbar med desse spørsmåla» og viser til høyringsmøte.

– Spørsmålet om muslimhat har vore eit viktig tema som har vore tatt opp, og som det er komme innspel om, sa ho då ho møtte pressa under Arendalsveka måndag.

Solberg viste mellom anna til ei oppleving blant norske muslimar av at terrorangrepet i New Zealand, der offera var muslimar, vart mindre omfattande dekt og ikkje tatt på same alvor som islamistisk terror på europeisk jord.

Statsministeren viste til at ho ikkje har nokon sterke kjensler rundt i kva grad det er behov for ein eigen handlingsplan mot islamofobi, eller om dette området kan bli tatt med i handlingsplanen mot diskriminering og rasisme.

– Verkemidla er dei same, sa Solberg.

– Vi jobbar allereie med tiltaka og saman med organisasjonane med tiltak.

