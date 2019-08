Solberg open for handlingsplan mot muslimhat

innenriks

– Vi har ikkje tatt noka avgjerd i regjeringa på om det skal vere ein eigen handlingsplan, eller om dette skal vere eit tema i den felles handlingsplanen, seier Solberg til NTB.

Ho viser til at regjeringa allereie har vedtatt at det skal bli utarbeida ein fornya handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Hat mot muslimar kan bli eit kapittel i denne handlingsplanen, eller det kan bli skilt ut i ein eigen handlingsplan, ifølgje Solberg.

Sjølv seier statsministeren at ho vil vere pragmatisk, og at ho ikkje har nokon sterke kjensler i saka.

Solberg avviser at det er strid om spørsmålet internt i regjeringa.

– Vi har ikkje drøfta det. Dette er ikkje eit tema som regjeringa har tatt stilling til.

Støtte frå Venstre

Venstre tar for sin del sterkt til orde for ein eigen handlingsplan mot muslimhat og vil no ta saka vidare i regjeringa.

– Vi veit det er muslimhat i Noreg, det er berre å sjå kommentarfelta til avisene eller sosiale medium, seier stortingsrepresentant Abid Raja.

Handlingsplanen må ifølgje han ta for seg både årsaker og tiltak – og utløyse eigne midel i statsbudsjettet.

– Fordi når vi ser det er sjukdomsteikn i samfunnet, er det dessverre nødvendig med ein eigen plan for å kjempe mot dette.

«Tida er overmoden»

Også KrF-leiar og trus- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad opnar for å vurdere ein eigen handlingsplan mot muslimhat og islamofobi, skriv Vårt Land.

Tida er overmoden for ein slik plan, meiner SV, som før sommaren fremma forslag om dette i Stortinget.

– Dei muslimske miljøa, fagfolk og sivilsamfunn har lenge etterlyst ein eigen handlingsplan mot islamofobi. No bør alle parti komme saman på Stortinget om å foreslå ein slik plan og sende eit kraftfullt signal om at hat ikkje høyrer heime i Noreg, seier stortingsrepresentant (SV) Freddy André Øvstegård til NTB.

Han meiner frykta mange muslimar kjenner på, må bli tatt på alvor, og at det trengst både kartlegging og førebygging av hat mot norske muslimar.

«Ikkje berre prat»

Ein handlingsplan har mellom anna vore etterlyst av Islamsk Råd Noreg (IRN), som i etterkant av Christchurch-terroren har vore i kontakt med politiske styresmakter i Noreg for å setje i verk handlingar og «ikkje berre prat» når det gjeld islamofobi.

– Vi stolar på at politiet tar vare på sikkerheita til norske borgarar, og at regjeringa set i gang tiltak mot hatytringane mot muslimar som har prega det norske samfunnet dei siste åra, seier IRNs styreleiar Abdirahman Diriye i ei pressemelding.

Han meiner den eksisterande handlingsplanen mot rasisme og diskriminering ikkje er god nok når det gjeld å verne ein minoritet som muslimar.

– På høg tid

Ekstremismeforskar Tore Bjørgo, som leier Senter for ekstremismeforsking ved Universitetet i Oslo, meiner det er slåande at regjeringa ikkje har etablert ein eigen handlingsplan mot islamofobi når dei har gjort det mot antisemittisme.

– Det er vel og bra at det er laga ein handlingsplan mot antisemittisme, men eg saknar at ein gjer det tydeleg at muslimhat er eit like stort problem. Eg meiner det er på høg tid at regjeringa lagar ein handlingsplan mot islamofobi, seier han til Dagsavisen.

(©NPK)