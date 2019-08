Terrorsikta Philip Manshaus (21) varetektsfengsla i fire veker

innenriks

21-åringen vil i alle veker vere underlagt brev- og besøksforbod.

Retten tar dermed påtalemakta sitt krav til følgje, og ifølgje rettsavgjerda er det etter synet til retten reell og konkret fare for at den sikta vil prøve å fjerne spor eller påverke vitne eller eventuelle medskyldige i saka, dersom han ikkje blir varetektsfengsla.

Den terrorsikta 21-åringen Philip Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, opplyste etter fengslingsmøtet måndag at klienten hennar kravde seg lauslaten. Han vart ikkje høyrd av Oslo tingrett.

I rettsavgjerda kjem det òg fram at retten meiner det er sterk grad av sannsyn for at den sikta 21-åringen vil gjere seg skuldig i nye lovbrot av same karakter dersom han ikkje blir fengsla.

Manshaus kom fengslingsmøtet måndag både forslått og smilande. Under fengslingsmøtet kom det òg fram at Manshaus ikkje erkjenner straffskuld.

– Akkurat no er status at han ikkje erkjenner straffskuld, og det er det dykk kjem til å få vite, sa forsvararen hans Unni Fries.