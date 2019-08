Terrorsikta køyrde bilen til stemora til moskeen, ifølgje politiet

innenriks

Bilen som stod parkert utanfor då politiet kom til åstaden på Skui, står registrert på den sikta sin stemor. Den skal ha vore tilgjengeleg for barna i familien, skriv Aftenposten.

– Eg kan stadfeste at vi meiner at han har køyrt bilen som tilhøyrer familien. Bilen er sjølvsagt ein del av etterforskinga og gjenstand for undersøking, seier politiinspektør og einingsleiar Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikt til avisa.

Ho kan ikkje uttale seg om kva for ei rute Manshaus skal ha tatt for å komme fram til Al-Noor Islamic Center.

Politiet har stadfesta at siktinga mot Philip Manshaus (21) etter moskéskytinga og drapet i Bærum laurdag blir utvida til å òg omfatte ei terrorhandling.

Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, opplyser til NTB at 21-åringen ikkje erkjenner straffskuld.

Politiet seier at fengslingsmøtet vil finne stad måndag klokka 13. Påtalemakta krev lukka dører av omsyn til faren for bevisøydelegging, då Manshaus til no har valt å ikkje gi ei forklaring.

