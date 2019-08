Valkampplan til Tromsø Ap tilgjengeleg på Facebook

innenriks

I Facebook-gruppa «Valgkamputvalg Tromsø Ap 2019» har det lege ei lenkje til fleire valkampdokument for lokallaget i Google Disk, mellom dei valkampplanen, skriv Dagens Næringsliv.

Ifølgje avisa var lenkja synleg og open for folk som ikkje var medlemmer av Facebook-gruppa. Tilgangen til lenkja skal likevel ha vorte endra etter omtala.

I valkampplanen kjem det fram at Tromsø Ap har gjennomført ein analyse som ser på styrkar, svakheiter, moglegheiter og truslar – ein såkalla swot-analyse. Fleire punkt blir trekt fram som «utfordringar» om Gunnar Wilhelmsen, som er Aps ordførarkandidat. Mellom anna blir Willhelmsens fortid nemnt.

Valkampleiar Jarle Heitmann i Tromsø Ap beskriv saka som «uheldig og ein glipp.»

– Men det er viktig for oss å seie at dette ikkje er hemmelege dokument. Innhaldet er breitt delt i partiforum, seier han til avisa. Han legg til at han trur alle parti gjer swot-analysar der styrkar og svakheiter blir kartlagde.

– Gunnar har hatt eit aktivt liv, med mange roller innanfor næringsliv, idrett og kultur. Media i Tromsø har breitt belyst dette det siste året. Det er naturleg at partiet har gjort sin eigen gjennomgang, og vi er glade for at han valde å stille opp som ordførarkandidaten vår, seier Heitmann.

NTB har prøvd å komme i kontakt med Wilhelmsen, men så langt ikkje fått nokon kommentar.

