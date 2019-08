Visepolitimeister: – Politiet kunne ha gjort meir

innenriks

Politiets tryggingsteneste (PST) stadfesta måndag at dei har fått tips om den sikta 21-åringen. Tipset var vagt, men det vart vurdert til ikkje å vere av ein slik karakter at det gav indikasjonar på planlegging av ei terrorhandling.

– Det var eit samarbeid mellom politiet og PST, som ikkje fann noko grunnlag for å gå vidare med dette tipset, sa PST-sjef Hans Sverre Sjøvold på ein pressekonferanse måndag.

Oslo politidistrikt vart kontakta om 21-åringen i fjor sommar, og visepolitimeister Bjørn Vandvik vedgår at politiet kunne ha gjort meir for å forhindre saka.

– Politiet kontakta ikkje den sikta eller familiemedlemmer då dei fekk bekymringsmeldinga i fjor sommar. Dei kunne gjort noko meir, men det er òg krevjande å følgje opp desse sakene. Vi veit ikkje alltid om vi treffer, men her vurderte vi då at det ikkje var grunn til å følgje opp noko meir, seier Vandvik.

Lukka dører

21-åringen vart måndag ettermiddag varetektsfengsla i fire veker, mellom anna på grunn av gjentakingsfare.

Det var eit stort medieframmøte i rettssal 250 i Oslo tinghus under fengslingsmøtet. Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby hadde på førehand bedt om at møtet gjekk for lukka dører. Etter innvendingar frå både pressa og ekstremismeforskar Lars Gule, avgjorde tingrettsdommar Sven Olav Solberg at fengslingsmøtet skulle gå for lukka dører av omsyn til etterforskinga.

Kledd i marineblå joggedress, såg den draps- og terrorsikta 21-åringen mot pressa og smilte medan han lét seg fotografere. Han hadde tydelege blåmerke i ansiktet og merke på halsen. Under fengslingsmøtet, som var ferdig ved 14.30-tida, hadde han auga retta mot pressa fleire gonger.

Erkjenner ikkje straffskuld

Det var på førehand klart at 21-åringen ikkje ville gi frå seg noka forklaring i retten måndag. Heller ikkje i avhøyr med politiet har han gitt frå seg forklaring.

– Han har sagt det han skal seie i retten i dag. Han sa at han ikkje ønskte å forklare seg, så oppgav han personalia, og så svarte han på spørsmålet om straffskuld, seier forsvararen hans, advokat Unni Fries.

21 år gamle Philip Manshaus er fødd og oppvaksen i Bærum. Laurdag like etter klokka 16 gjekk han inn i moskeen til Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum og byrja å skyte. Ingen vart drepne i angrepet.

Seinare same dag vart den 17 år gamle adopterte stesystera hans, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, funne død i bustaden på Eiksmarka i Bærum der begge budde. Manshaus er sikta for å ha drepe henne, og politiet trur han drap henne før han tok bilen til stemora til moskeen i Bærum.

Måndag utvida politiet siktinga mot Manshaus slik at han no er sikta for drap og terrorhandling.

Forskar ikkje overraska

Ekstremismeforskar og førsteamanuensis Lars Gule ved OsloMet seier saka har stor interesse for forskarar. Til NTB seier han at han ikkje vart overraska over hendinga i helga.

– Vi har sett fleire døme i det siste på slike «copycats», særleg etter skytinga på New Zealand, seier Gule.

51 menneske vart drepne i Christchurch-angrepet på New Zealand 15. mars i år. Gule seier at islamhatet ikkje nødvendigvis veks i omfang, men i intensitet, og at mykje av det kan forklarast med retorikk.

– Med den retorikken vi ser, heilt opp på president- og regjeringsnivå, er det sånn sett ikkje overraskande at nokre ytst få lèt seg trigge av denne hatefulle konteksten til å gjere seg skuldig i valdshandlingar, seier Lars Gule.

(©NPK)