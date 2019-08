Arendalsveka set foten ned for debatt med SIAN og Alliansen

innenriks

Debatten skulle etter planen bli arrangert av Ytringsfrihetsforbundet, som blir leidd av Resett-sjef Helge Lurås. Men det vil ikkje Arendalsveka ha noko av.

– Vi har vore i dialog med Ytringsfrihetsforbundet om dette arrangementet og har etter ein totalvurdering valt å avslå ein debatt om ytringsfridom med Hans Lysglimt Johansen og Lars Thorsen. Grunnlaget for avslaget vårt er at vi i år ikkje tillet at Alliansen og SIAN deltar på arrangement i programmet til Arendalsveka, skriv den politiske festivalen på Facebook tysdag formiddag.

Johansen leier Alliansen, medan Thorsen er med i SIAN (Stopp islamiseringen av Noreg). Debatten skulle eigentleg ha funne stad tysdag klokka 18.

– Vi meiner at dialog, debatt og ein sivilisert samtale er langt betre enn boikott og utestenging, skriv Ytringsfrihetsforbundet i arrangementsteksten på Facebook.

Arendalsveka bestemte seg tidlegare i sommar for å stenge ute SIAN og Alliansen etter at Arbeidarpartiet og fleire andre aktørar trua med å boikotte Arendalsveka viss desse organisasjonane fekk delta.

Dagbladet skriv at Ytringsfrihetsforbundet inviterte SIAN og Alliansen «i hemmelegheit», og at det ikkje har lege ute nokon informasjon om deltakinga til dei to organisasjonane på Arendalsveka sine programsider.

