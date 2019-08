Bustadsalet gjekk opp i andre kvartal

innenriks

Bustader i burettslag auka med fire prosent, og i alt vart 8.500 bustader tinglyste i burettslag, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den samla kjøpesummen for desse bustadene var 22 milliardar kroner. Gjennomsnittsprisen per bustad låg på 2,6 millionar kroner, av dei utgjorde fellesgjeld 344.000 kroner per omsetning.

Den høgaste gjennomsnittsprisen var i hovudstaden – med 3,7 millionar kroner.

Salet av sjølveigarbustader steig med to prosent samanlikna med andre kvartal i fjor. Det vart tinglyst 22.700 omsetningar av fast eigedom, og den samla verdien av bustader omsett i fritt sal var 89 milliardar kroner.

Gjennomsnittsprisen var på 3,9 millionar kroner per omsetning, medan gjennomsnittet i Oslo var 6,8 millionar kroner. I Akershus var det 5,2 millionar kroner.

