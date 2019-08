Ekspertar: Samanheng mellom kvinnehat og høgreekstremisme

innenriks

Det meiner blant andre Charlotte Thorleifsson ved Senter for ekstremismeforsking i Oslo. Ho forskar på nettforuma der den terrorsikta Philip Manshaus (21) skal ha vore aktiv.

– Dei foruma som unge kvite menn blir radikaliserte på, inneheld mykje kvinnehat og kvinnefiendtleg språk. Han er sosialisert inn i det miljøet, seier Thorleifsson til Klassekampen.

Ein kjenning av Manshaus seier til TV 2 at den terrorsikta «hadde ekstreme, gammaldagse haldningar til kvinner», og at han mellom anna uttrykte meiningar som at kvinner bør halde seg unna arbeidslivet og bli på kjøkkenet.

Thorleifsson får støtte av svenske Lisa Bjurwald som har skrive fleire bøker om høgreekstremisme og fordjupa seg i kvinnesynet og internettkulturen i høgreekstremismen.

– Koplinga mellom høgreekstremisme og kvinnehat blir utvikla, og det har gått ekstremt raskt dei siste åra. Om vi ser tilbake på 1980- og 90-talet, så ein stort sett «berre» rasehat i kvit makt-rørsla. No ser vi at incel-rørsla har eksplodert og blir ein del av høgreekstremismen på nett, seier ho.

«Incel» er ei forkorting for «involuntary celibate» – eit uttrykk som blir brukt om menn som ufrivillig ikkje har eit sexliv.

