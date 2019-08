innenriks

– Etter at eg møtte rekefiskarar i Mandal førre veke, har eg no vedtatt at det skal bli lovleg å ha ein krepseopning i sorteringsrista i rekefisket inntil reiskapsforsøka som føregår er fullførte, og vi har fått vurdert kva som skal vere endelege og permanente reglar, seier Nesvik i ei pressemelding.

Fiskeriministeren understrekar at bifangsten av sjøkreps er eit viktig økonomisk supplement i rekefisket, og seier at han håper at løyvet kan bidra til auka lønnsemd for rekefiskarane.

