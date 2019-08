Norske styreleiarar tener minst i Skandinavia

innenriks

Ifølgje oversikta til DN ligg honorara i Noreg på mellom 400.000 kroner og 1,1 millionar kroner. I Sverige varierer det frå 1,5 til over 6 millionar, medrekna verdiar utbetalt i aksjar, medan honorara i Danmark strekker seg frå 1,5 til over 3 millionar.

Det høgaste honoraret i Noreg er det styreleiar Ole-Eirik Lerøy i Mowi som har, med 1,1 millionar kroner i fjor. Det er ifølgje avisa berre ein tredel av Mats Petterson i danske Genmab, som er på omtrent same storleik.

Høgast lønt i Danmark er Helge Lund i Novo Nordisk med 3,5 millionar i fjor. I Sverige fekk Risto Siilasmaa i Nokia 4,3 millionar i styreleiarhonorar, i tillegg til 1,7 millionar i aksjeutbetalingar.

Den siste tida har det gått føre seg ein debatt om norske styrehonorar. Det blir hevda at nivået er for lågt samanlikna med andre land og at det gjer stillingane mindre attraktive.

