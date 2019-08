PST: – Ville truleg ha gjort andre vurderingar om vi hadde sete på meir informasjon

innenriks

– Det vil alltid komme nye opplysningar i ettertid i slike saker, seier seniorrådgivar Martin Bernsen i Politiets tryggingsteneste til NTB.

PST stadfesta måndag at dei har fått tips om den sikta 21-åringen, og at dei gjorde undersøkingar av han, men at dei ikkje gjekk vidare med saka. Visepolitimeister Bjørn Vandvik i Oslo politidistrikt sa samtidig at politiet kunne ha gjort meir for å forhindre Manshaus.

Måndag kom det fram opplysningar om at Manshaus hadde tilgang til lovleg registrerte jaktvåpen på adressa han var registrert på. Etter det NRK erfarer, skal 21-åringen i tillegg ha stått oppført som medlem av ein skyteklubb sidan våren 2018.

Leiinga på skytebanen der klubben har treningane sine opplyser til NRK at dei er kjente med saka, men at dei har vorte bedne om å ikkje uttale seg.

Ville truleg ha gjort andre vurderingar

Martin Bernsen i PST kan ikkje svare på i kva grad PST visste om våpentilgangen og mogleg tilknyting til ein skyteklubb.

– Vi kan ikkje kommentere kvar nye opplysning som kjem i ei slik sak, men eg kan seie at viss vi hadde sete på meir informasjon, så ville vi truleg ha gjort andre vurderingar, seier Bernsen.

– Er medlemskap i skyteklubbar noko de sjekkar når de undersøkjer personar som kan utgjere ein trussel?

– Det er ei rekke kriterium og parametrar vi ser på når vi gjer vurderingar. Det er til dømes kapasitet, tilgang til våpen, vilje til å bruke våpen og vald, og kunnskap om våpen.

– Oppsøker ikkje alle som hatar innvandrarar

Bernsen understrekar at PST kvart år får svært mange tips om personar med høgreekstreme haldningar, men han har ikkje konkrete tal på kor mange tips det er snakk om.

– Tipsa blir vurderte og blir analyserte systematisk. Så må vi gjere vurderingar rundt tipset vi fekk i denne saka og sjå på om det er noko vi kunne ha gjort betre. Vi har openberra ikkje klart å forhindre dette, men det er for tidleg med ein endeleg konklusjon på om vi burde ha reagert annleis.

– Korleis skil de mellom høgreekstreme som oppmodar til vald, og dei som faktisk kan komme til å gjennomføre valdshandlingar?

– Dersom vi får informasjon om konkrete truslar, tar det ofte ikkje lang tid før vi står på døra til vedkommande. Då prøver vi å få ei forklaring på kor reell trusselen er, men ofte er det snakk om psykisk sjuke menneske.

– Det handlar sjølvsagt òg om kor spesifikk trusselen er. Vi oppsøker til dømes ikkje alle som skriv på nettet at dei hatar innvandrarar. I tilfelle der det kjem konkrete truslar, og vi har lite informasjon om vedkommande, oppsøker vi gjerne personen for å avklare om det er reelle truslar. Likevel har vi ytringsfridom her i landet, og det skal vi framleis ha, seier Bernsen.

(©NPK)