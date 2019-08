Stavanger er best førebudd på ekstremvêr

innenriks

Det er forsikringsselskapet If og klimaforskingssenteret Cicero som står bak den nye rapporten, som tysdag skulle bli overrekt klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) under eit arrangement på Arendalsveka.

– Det er ein heilt klar tendens i undersøkinga at dei kommunane som har vore utsette for ekstremvêr, er langt meir opptatt av dette arbeidet enn kommunar som så langt har vore skåna frå dette, seier seniorforskar Marit Klemetsen hos Cicero i ei pressemelding.

Ta unna auka nedbør

Av rapporten kjem det fram at Stavanger kommune er best på ulike klimatilpassingstiltak som kan gjelde alt frå vatn og avløp, til byggeforskrifter og tiltak for å ta unna auka nedbør.

Nedre Eiker er best blant kommunane med mellom 20.000 og 50.000 innbyggarar. Blant dei mellomstore er Nord-Odal best, medan Sirdal er best blant dei små.

Marit Klemetsen peikar på at dei små kommunane, som gjennomgåande ligg bak dei store i sitt klimatilpassingsarbeid, bør søke hjelp og informasjon frå sentrale styresmakter.

– Men også ressursar må bli tilført for å gjere dei betre i stand til å trygge lokalsamfunna, seier seniorrådgivaren, som også oppmodar til meir samarbeid mellom kommunane.

Mange har hatt ekstremvêr

I undersøkinga oppgir sju av ti kommunar at dei har opplevd ekstreme vêrhendingar i løpet av dei siste ti åra. 70 prosent av desse har vorte ramma av meir nedbør.

Tidlegare i august opplyste Meteorologisk institutt at dei ventar fleire episodar med kraftig styrtregn og auka temperaturar i framtida. Dei reknar med at vi kan vente ein auke i kraftig styrtregn på cirka 40 prosent fram mot slutten av dette hundreåret.

