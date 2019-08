Uklart når dei evakuerte i Brumunddal får flytte heim

innenriks

– Vi er ute med fagfolk frå NVE og geolog for å sjå på situasjonen. Det er for tidleg å seie når dei evakuerte kan flytte heim igjen, men situasjonen er litt betre enkelte stader, slik at nokon mest sannsynleg kan flytte heim fortare enn andre, seier teknisk sjef Tor Simensen i Ringsaker kommune i Hedmark til NTB.

Kommunen har sett kriseberedskap og opplyser at dei jobbar kontinuerleg med å få oversikt over situasjonen.

90 personar var utan veg

Då flaumen kom natt til tysdag, vart 90 personar utan vegsamband, men dette har vorte betre gjennom tysdagen, opplyser Simensen.

– Vi har reparert mykje av vegen. Store delar av vatnet har òg gått tilbake, slik at kommunen byrjar å få kontroll på situasjonen, seier han.

Kommunen jobbar no med å avgrense og reparere skadar. Ifølgje Simensen har dei fleire arbeidslag og alt av tilgjengelege ressursar ute i arbeid.

Frå måndag kveld til tysdag morgon kom det 100 millimeter nedbør i området. Ingen personar eller dyr vart skadde som følgje av dei store vassmassane.

Operasjonsleiar Geir Rune Ekse i Innlandet politidistrikt opplyste til NTB i morgontimane tysdag at natta hadde vore kaotisk, og at uvêret har ført til store materielle skadar i kommunen som ligg ved Mjøsas austre breidde.

Store forsikringsbeløp

Tysdag ettermiddag hadde forsikringsselskapa Gjensidige, Tryg og If fått inn til saman 41 skademeldingar. Alle ventar at talet vil auke når folk flyttar heim og får oversikt over situasjonen.

Gjensidige har hittil mottatt flest skademeldingar. Dei har fått inn 20 saker og estimerer det førebelse skadeomfanget til to millionar kroner.

If har fått inn 14 saker, medan Tryg Forsikring opplyser at dei har registrert sju.

– Vass-skadar er alltid noko av det dyraste, seier kommunikasjonsrådgivar Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring til NTB.

Informasjonsdirektør Jon Berge i If seier at sakstalet er stort med tanke på at Brumunddal er eit lite område.

Dei fleste av dei innmelde sakene så langt gjeld vass-skadar, og forsikringsselskapa oppgir at dei ventar ein auke i slike saker i framtida. Ifølgje Meteorologisk institutt kan vi vente ein auke i kraftig styrtregn på cirka 40 prosent fram mot slutten av dette hundreåret.

