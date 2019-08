Unge Høgre ber regjeringa kutte statsstøtta til Human Rights Service

innenriks

Fungerande leiar i Unge Høgre, Daniel Skjevik-Aasberg, krev at regjeringa kuttar statsstøtta til organisasjonen, som mellom anna driv den innvandrings- og islamkritiske nettstaden rights.no.

– Nok er nok. Eg meiner vi bør kutte støtta til HRS fordi dei fremmar eit menneskesyn som ikkje er akseptabelt. Dette handlar ikkje om ytringsfridom, men om at vi ikkje treng statsfinansiert rasisme og kanalar som spreier framandfrykt og hat, seier han.

Informasjonsleiar Hege Storhaug i HRS meiner at utspelet frå Unge Høgre er oppsiktsvekkjande.

– Vi har gjennom åra aldri registrert at Unge Høgre har bidratt med noko som helst konstruktivt for det som er vår tids viktigaste spørsmål, og som er heilt avgjerande for denne generasjonen, seier Storhaug og peikar på innvandring.

Ho meiner Unge Høgre slår politisk mynt på det som skjedde i Al-Noor-moskeen i Bærum laurdag, og meiner ungdomspartiet bommar når dei kallar statleg HRS-støtte for «statsfinansiert rasisme».

– Viss det er rasisme å kritisere ein totalitær ideologi som islamisme, er det òg rasisme å kritisere kommunismen. Vi har ein tradisjon i vesten for at å kritisere totalitær ideologi, er å frigjere undertrykte menneske. Eg trur Unge Høgre må ta ein historieleksjon, og eg vil veldig gjerne sjå konkrete døme på rasistiske ytringar på plattformene våre, seier ho.

Støtta til Human Rights Service (HRS) i statsbudsjettet 2019 var først kutta ut. Men etter ein intern strid i regjeringa enda organisasjonen likevel opp med støtte på ein halv million kroner.

Tidlegare tysdag kravde òg AUF at regjeringa trekker HRS-støtta.

