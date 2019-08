Utdanningsinstitusjonane overbookar med fleire og fleire studieplassar

innenriks

Talet på studieplassar som er tilbodne er i år rekordhøgt, skriv Khrono.

Likevel reknar institusjonane med at 44.790 – altså 43 prosent – av dei som har fått tilbod, ikkje kjem til å møte opp eller droppe ut i løpet av den første tida.

Overbookingsprosenten er på 76,2 prosent, samanlikna med 69,5 prosent i fjor. I 2012 var overbookinga på 54 prosent.

Årsaka til at lærarstadene gir tilbod til fleire søkarar enn det er studieplassar til, er fordi dei har som mål at ein størst mogleg del av søkarane skal få beskjed om kor dei får studieplass så tidleg som mogleg, opplyser Samordna opptak (SO) på heimesidene sine.

Ifølgje SO er det mange studentar som enten svarar «nei» eller ikkje svarer i det heile på studietilbodet dei får.

– Andre svarer ja, men møter likevel ikkje opp. Dette fråfall er omtrent like stort kvart år, og lærestadene tar høgde for det. Viss lærestadene ikkje hadde overbooka, men venta og sett kor mange som møtte opp til første studiedag, ville fleire søkarar få tilbodet sitt seint og studentopptaket ville strekke seg lengre utover hausten, skriv dei vidare.

Denne veka går studiestarten av stabelen hos dei fleste utdanningsinstitusjonane i landet.

