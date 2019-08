I helga kjem hausten til Sør-Noreg, men sommaren held fram i nord

innenriks

– Vi skal ikkje ta hausten heilt på forskot enno, men også starten av neste veke vil bli våt, seier statsmeteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det er ein lågtrykksdominert vêrtype som pregar store delar av landet akkurat no. Det er usikker kor mykje nedbør det blir, men inn mot helga vil det våte vêret halde fram Austafjells og på Vestlandet.

– I starten av neste veke vil òg temperaturen søkke over heile landet. Det er litt pessimistisk å erklære sommaren for over – det kan jo bli ein god og varm haust, sjølv om vi får ein forsmak på ein annan vêrtype no, seier statsmeteorologen.

Våt helg

Nærare helga vil temperaturen i Troms og Nordland auke slik at folk kan førebu seg på endå ei sommarhelg med nærare 20 grader.

Det same gjeld kysten av Trøndelag og Møre og Romsdal. Der vil dei likevel oppleve noko nedbør grunna eit nytt lågtrykk frå sør.

– Det meste av nedbøren vil komme fredag, men elles vil dei oppleve sommardagar som i Nord-Noreg, seier statsmeteorologen.

Temperaturen vil røre seg frå 15 grader og opp mot 20-talet i helga.

Seinsommartemperaturen vil likevel ikkje vestlendingane få glede av. Der vil temperaturen halde seg rundt 15 grader frå onsdag, for så å kanskje stige litt inn mot helga.

– To lågtrykk som kjem inn i Norskehavet gjer at både vinden og regnbyene vil auke dei næraste dagane. Det vil vere litt av og på, men fredag og helga blir desidert våtast.

Haust i Sør-Noreg

Austafjells får eit forsmak på hausten, sjølv om temperaturen vil halde seg opp mot 18 grader i låglandet, opplyser statsmeteorolog Pernille Borander.

– Det er eit lite stikk av hausten, og det vil bli ei ganske våt helg som startar fredag. Det blir nok inga kjensle av sommar i helga, sjølv om temperaturane vil halde seg oppe, seier Borander.

