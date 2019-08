Måling: Større EØS-støtte enn -motstand i Sp

innenriks

Det siste året har oppslutninga om EØS-avtalen auka i befolkninga, og sidan november i fjor har ho lege på minimum 60 prosent, ifølgje siste måling i mai i år. Samtidig ligg delen som er usamd i at Noreg skal delta i EØS, på 17 prosent i maimålinga.

Undersøkinga fangar òg opp oppslutninga om avtalen i dei ulike partia. I alle partia er det fleire EØS-tilhengarar enn -motstandarar.

Blant Arbeidarpartiets veljarar har støtta lege på minimum 70 prosent sidan oktober i fjor, men i mai var han auka til 75 prosent.

Også blant Framstegspartiets veljarar har EØS-støtta auka, frå 42 prosent i juli i fjor til 59 i mai.

Året sett under eitt er Raudt splitta på midten, med 38 prosent for og 39 prosent mot EØS-avtalen, medan Sp har 43 prosent for og 35 prosent mot.

Fylkesvis er oppslutninga om avtalen størst i Oslo, med 67 prosent, og minst i Finnmark, med 42 prosent.

Det er NHO som i samarbeid med Ipsos Noreg kvar månad kartlegg haldninga nordmenn har til EØS-avtalen, som i 25 år har regulert Noregs forhold til EU.

1.000 respondentar svarer på spørsmålet om kor samde eller usamde dei er i påstanden «Noreg bør framleis delta i EØS-samarbeidet».

