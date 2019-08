Nordea-økonom: Usikkerheita plagar Noregs Bank

innenriks

– Det er usikkerheita som plagar dei – og alle oss andre, seier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til NTB.

Han siktar til hovudstyret i Noregs Bank, som onsdag sat i rentemøte for å avgjere om og i så fall når styringsrenta skal bli sett opp. Olsen trur framleis renta skal opp i september, men seier sentralbanken truleg vil ha ei meir forsiktig tilnærming enn tidlegare i lys av den usikre økonomiske situasjonen internasjonalt.

Ingen trur han blir sett opp allereie no. Derimot kan svakare utvikling i verdsøkonomien, opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina og det seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets kallar «eit ganske breitt omslag» i rentepolitikken til andre sentralbankar, bidra til at renta blir sett opp seinare enn antatt.

Aamdal trur når Noregs Bank offentleggjer avgjerda si, vil ho signalisere at det er mindre sannsynleg at den venta renteauken kjem i september, slik banken tidlegare sterkt har antyda.

– Vi held ein liten knapp på at hovudstyret legg stor vekt på det som skjer internasjonalt, seier Aamdal.

Spent på signala

Renteavgjerda i hovudstyret vart gjort onsdag, men blir kunngjort først dagen etter – gjennom ei pressemelding på Noregs Banks nettsider. Ein grundigare analyse og vurdering av dei økonomiske utsiktene og korleis dei kan komme til å påverke rentepolitikken, kjem første etter neste møte i september.

Likevel knyter det seg stor spenning til kva banken signaliserer allereie no. Det vil truleg komme utsegner som gir marknaden ein peikepinn på kor Noregs Bank har tenkt seg. Eit scenario kan vere at hovudstyret framleis signaliserer éin renteauke i år, men at det er mindre sannsynleg at den kjem i september.

– Noregs Bank har rom for å ligge litt på vêret og sjå an utviklinga utover hausten, seier Aamdal.

Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets trur renteauken blir utsett til desember fordi banken ser det som «formålstenleg å sakke ned på tempoet i lys av usikkerheita», skriv Nettavisen.

Trumps utsetting utan tyding

Ingen av analytikarane trur rentepolitikken blir nemneverdig påverka av at USAs president Donald Trump denne veka utsette innføringa av auka tollsatsar på kinesiske varer eller meldingane om at det er fornya kontakt mellom dei to stormaktene.

Snarare tvert imot meiner dei at Trumps grep ikkje endrar situasjonen eller dempar konfliktnivået.

«Det er ikkje heilt lett å skjønne at tollutsettinga skal bety veldig mykje for utviklinga i handelskrigen. Partane er framleis ikkje samde og har heller ikkje gjort nokon nye avtaler seg imellom», skriv Kjetil Olsen i morgonrapporten sin onsdag.

«Vi oppfattar det framleis som at avstanden mellom partane er for stor, på eit prinsipielt grunnlag. Det er dermed nær sagt umogleg å finne felles grunn, og vi trur derfor at handelskrigen vil eskalere ytterlegare», skriv valutastrateg Magne Østnor i DNB.

– Vi bør bli redde allereie no, fordi dette er ein situasjon som vil halde fram, sa økonom Olav Chen i Storebrand Asset Management til NRK førre veke.

Situasjonen kan føre til redusert kjøpekraft og svekte levestandard i Noreg, åtvara han.

(©NPK)