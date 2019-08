Politiet forlenger ekstra tryggingstiltak etter angrep på moské

innenriks

Ifølgje Politidirektoratet kjem forlenginga av tiltaka etter ei heilskapleg vurdering. Etter moskéskytinga i Bærum bad direktoratet politidistrikta setje i verk tryggleiksskapande og førebyggande tiltak i samband med feiringa av den muslimske høgtida id.

Det er dette oppdraget som no er forlengt.

– Det er ingen indikasjonar på at noko uønskt skal skje, men vi har eit klart inntrykk av at befolkninga har behov for og ønsker ekstra nærvær og tryggleiksskapande arbeid frå politiet også i dagane etter at id-feiringa blir avslutta, seier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet i ei pressemelding.