Politiet vil lære av terroretterforskinga

innenriks

Politiets tryggingsteneste gjorde undersøking rundt den terrorsikta 21-åringen for eit år sidan. Då var den noverande politidirektøren sjef for PST.

– Når ein veit det ein veit i dag, kan ein jo seie at her burde ein gjort meir arbeid. Så er spørsmålet om korleis situasjonen var då opplysningane kom inn til PST, seier Bjørnland til NTB.

– Det er stor vilje til å lære av dette. Etterforskinga vil nok gi eit godt svar på kva som har skjedd med denne unge mannen, som enda med både å ta livet av ei stesøster, verkar det som, og angripe ein moské, held ho fram.

– Ingen politistat

På spørsmål om politiet har ressursar til å sjekke opp tips om ting som blir ytra på ekstreme nettforum, svarer Bjørnland:

– Dette handlar ikkje så mykje om ressursar og verkemiddel, men meir om at Noreg er eit liberalt demokrati. Noreg er ikkje ein politistat. Vi skal ikkje vere til stades alle stader, verken politiet eller PST, seier ho.

Bjørnland legg til at politiet skal jobbe mot dei mest farlege situasjonane, der personar både har vilje og moglegheit til å utøve vald.

Avhengig av tips

Bjørnland meiner det er vanskeleg å hindre terror berre ved å undersøke ekstreme ytringar på internett. Den informasjonen som ligg på nett, er ikkje nok til å seie kor langt radikaliseringsprosessen har komme, meiner ho.

– Vi er heilt avhengig av å få informasjon og tips frå til dømes skular, barnevern, helse, psykiatri, viss dei er urolege for at enkeltpersonar endrar åtferd og har ekstreme haldningar, seier Bjørnland.

Ho meiner mange tolkar teieplikta for strengt, og seier at lovverket opnar for å dele informasjon som utløyser uro.

