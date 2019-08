Arendal-nødlandinga: To av 60 elfly av typen har krasja

innenriks

Flyet er av typen Alpha Electro, og blir produsert av slovenske Pipistrel.

Ulykka i Nederland skjedde i Groningen under ein konferanse om elektrisk samferdsel. Ifølgje den nederlandske havarikommisjonen tok flyet fyr som følgje av krasjen, som igjen førte til at det vart totalskadd. Det skriv Teknisk Ukeblad.

Pipistrel seier dei ikkje ser likskapstrekk mellom ulykkene, og verken produsenten eller den europeiske luftfartsstyresmakta (EASA) såg det som nødvendig å setje elflytypen på bakken etter ulykka i Nederland.

– Det vi førebels har av informasjon om nødlandinga i Noreg, tap av motorkraft, tyder ikkje på at det er nokon likskapstrekk med ulykka i Nederland, utan at eg kan gå meir i detalj sidan dette er saker som blir undersøkte av havarikommisjonane i landa, forklarer administrerande direktør Ivo Boscarol i Pipistrel Group til TU.

Politiet fekk melding klokka 14.42 onsdag om at mikroflyet i Arendal hadde problem. Pilot på flyet var Avinor-konsernsjef Dag Falk-Petersen, og statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet var passasjar. Dei kom begge uskadde frå hendinga, sjølv om flyet gjekk delvis rundt då det nødlanda på eit tjern.

Seinare vart det stadfesta at flyet hadde gått ned etter at det mista motorkrafta. Flyet er eit eksperimentfly, som betyr at det ikkje vore gjennom ein normal utprøvingsprosess. Falk-Petersen seier til NRK at det var rundt 80 prosent straum igjen på flybatteriet sist han sjekka.

