Aukande økonomisk optimisme blant nordmenn

innenriks

Sjølv om brexit framleis ikkje er avklart og den moglege handelskrigen mellom USA og Kina ikkje er avblåsen, viser barometeret ein markant auke i trua til nordmenn på dei økonomiske framtidsutsiktene.

– Det norske folket trassar geopolitisk uro og ser lysare på framtida. Det er interessant å merke seg at den auka optimismen no er breitt forankra, sjølv om Noreg jo framleis er ein liten, open økonomi, seier administrerande direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i ei pressemelding. Bransjeorganisasjonen omtaler auken som «overraskande sterk».

– Overraskande

Barometeret måler forventningane norske hushald har til eigen økonomi og økonomien i landet. Det består av fem enkeltindikatorar som blir samla i ein hovudindikator. Eit positivt tal betyr at det er fleire optimistar enn pessimistar, og storleiken på talet viser kor mange fleire det er i den eine eller den andre gruppa.

For tredje kvartal, som vi no er midt inne i, er hovudindikatoren på 17,1, opp frå 13,9 for tre månader sidan.

– Det er overraskande at trua på økonomien i landet framover ikkje har svekt seg frå førre måling, spesielt med det som har skjedd dei siste vekene i handelskrigen mellom USA og Kina. Det er mogleg Ola og Kari nordmann ikkje trur at dette vil slå inn i norsk økonomi framover, seier Kreutzer.

To av indikatorane viser kva folk har svart om utviklinga i Noregs økonomi det siste året og forventninga til året som kjem. I tillegg svarer deltakarane på same spørsmål om eigen økonomi og eit spørsmål om i kva grad dei meiner «det no er eit godt tidspunkt for befolkninga generelt å kjøpe større hushaldningsartiklar».

– Tilsynelatande paradoks

Finans Norge trekker spesielt fram den siste indikatoren, som har gått frå 12,5 til 24,4, men alle indikatorane er betre no enn førre kvartal. Hovudindikatoren har ikkje vore så høg sidan i fjor vår. Sist gong han var negativ, altså at det var fleire pessimistar enn optimistar var elles sommaren 2016.

Trass i optimismen, svarer mange at dei vil nedprioritere kjøp av ting som elektronikk, møblar, bil og reiser. Ønsket om å spare er derimot høgare enn nokon gong før.

– Det er eit tilsynelatande paradoks. Det kan hende desse tala er ein tidleg indikasjon på at eit sterkare klimamedvit no byrjar å gjere seg gjeldande òg i handling. Det er særleg interessant at reiseønsket fell markant, seier Finans Noreg-direktøren. Han legg til at fleire ønsker å kjøpe hytte eller båt og seier det kan bli tolka som at folk ønsker å fly mindre og i større grad feriere i Noreg.

Politiske variasjonar

Dei som stemmer på regjeringspartia – Høgre, Frp, Venstre og KrF – er langt meir optimistiske enn dei som stemmer på dei raudgrøne partia Ap, Sp, SV eller Raudt. Blant høgre- og sentrumsveljarane er hovudindikatoren på 27,8, medan han berre er på 13,3 blant dei raudgrøne. For førstnemnde er indikatoren noko svekt det siste kvartalet, medan den har auka betydeleg blant sistnemnde.

For dei raudgrøne veljarane er indikatoren for økonomien i landet det neste året negativ. Noko som altså betyr at det er fleire som trur det vil gå dårlegare for norsk økonomi enn som trur det vil bli betre det neste året. Men også på dette området er det betring frå førre kvartal.

(©NPK)