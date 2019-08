Færre får arbeidsavklaringspengar

innenriks

Ved utgangen av juni fekk 119.900 personar arbeidsavklaringspengar (AAP), opplyser Nav i ei pressemelding. Det svarer til 3,5 prosent av befolkninga i alderen 18–66 år, 0,1 prosentpoeng lågare enn i førre kvartal.

– Nedgangen kjem først og fremst av at det var færre nye personar som byrja å få AAP i andre kvartal, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Samanlikna med første kvartal, var det 3.900 færre AAP-mottakarar då juni var omme.

Det har i fleire år vore ein trend at tal AAP-mottakarar har gått nedover. 1. januar i fjor vart regelverket stramma inn, mellom anna ved at den ordinære AAP-perioden vart kutta frå fire til tre år. I tillegg vart det sett ei toårsgrense for kor lenge ein kan få stønad utover dette.

(©NPK)